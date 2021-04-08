По словам санврача, Украине нужно дополнительно закупать вакцину.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что необходимо для выполнения плана вакцинации украинцев против коронавирус, согласно которому прививки должны сделать 70% взрослого населения до конца года.

Свое заявление он сделал во время эфира на «Украина 24».

Читайте такжеКоронавирус может вызывать сахарный диабет и психические заболевания – врачПо словам Ляшко, для выполнения этого плана нужно ежемесячно проводить по 6 миллионов прививок, а ежесуточно – по 220 тысяч.

«Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение этого плана. Первая – это наличие вакцин, должен быть по крайней мере 1 миллион доз, чтобы мы могли задействовать все ресурсы нашей медицинской системы... Вторая – люди должны прийти вакцинироваться, мы активно должны их убедить», – сказал Ляшко.

Он добавил, что уже закупленных доз вакцины Украине недостаточно: «Нужно дополнительно закупать вакцину».

«Мы поставили амбициозную цель и мы будем стараться ее достичь», – отметил главный санврач.

Новость дополняется...

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц