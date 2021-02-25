Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики COVID-19, врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.
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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, госпиталь получил 7,2 тыс. доз вакцины.
"Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности. Следует отметить, вакцинация - вполне добровольная. Сначала все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield").
- Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".
- 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. В первый день кампании прививки сделали 159 медработникам.
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