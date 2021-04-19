Вчера вакцинация Pfizer началась только в Киевской области.

По всей территории Украины сегодня, 19 апреля, начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Об этом накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе Украина получила бесплатную партию вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Накануне прививки ею начались на Киевщине.

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"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по его словам, параллельно идет прививки китайской вакциной CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.

Pfizer в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty - это мРНК-вакцина. Она разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в три недели.

В Украине вакциной Comirnaty буде прививаться людей пожилого возраста, сотрудников системы органов МВД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ГПСУ, полицейских, нацгвардійців.

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Автор: Юрий Годован