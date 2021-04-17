В остальных регионах Украины вакцинация препаратом Comirnaty стартует 19 апреля.

Прививки вакциной Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech начнутся в Украине 18 апреля с Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

В остальных регионах вакцинация препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

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Уже сегодня, 17 апреля, 29 тысяч 250 доз вакцины отправятся с национального склада в регионы - по 1 тысяче 170 доз в каждую из областей и г. Киев. Вместе с вакцинами будут доставлять раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Частная логистическая компания «Фармасофт» еженедельно (при необходимости - чаще) будет развозить вакцину с национального склада, где она будет храниться в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60°C до -80°C, на региональные склады в специальных контейнерах с сухим льдом , способным поддерживать сверхнизкие температуры.

На региональных складах вакцина будет храниться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2°C - +8°C флаконы с вакциной будут ежедневно выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов.

Вакцинация в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия в объеме 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty - это мРНК-вакцина. Она разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в три недели.

В Украине вакциной Comirnaty будут прививать пожилых людей, сотрудников системы органов МВД: Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ГПСУ, полицейских, нацгвардейцев.

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Автор: Виктория Токарева