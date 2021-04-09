В Израиле уже полностью вакцинировали более половины населения страны.

Вакцинация от коронавируса в Израиле происходит без очередей, вакцины всем хватает, а сама система записи на прививки и собственно сам процесс вакцинации – очень простой.

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Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал врач-реаниматолог из Израиля Борис Бриль.

Сначала людям приходит на телефон смс с предложением вакцинироваться. Если человек согласен, то проходит онлайн-регистрацию.

"В Израиле каждая вакцинация занимает 5 минут. Пришли, ладонью вам измерили температуру. Нужно ответить на 4 вопроса: есть ли температура, болеешь ли сейчас и есть ли тяжелая аллергия на что-то. Больше ничего. Сделали (прививки – ред.) и пошли", - сказал Борис Бриль.

Отметим, что в Израиле 9,2 млн населения. Уже вакцинировали 57% людей. А 53% получили обе дозы.

Вакцинация против коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко