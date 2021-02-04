По словам эксперта, мир не успевает изготавливать вакцины.

Известный львовский врач Тарас Жиравецкий объяснил, почему вакцинацию от коронавируса не следует считать панацеей.

Читайте такжеТретьей волны коронавируса в Украине может и не быть: врач назвал условиеСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью УНИАН.

«Однозначно ответить трудно. Во-первых, вакцинация не защищает на 100%. В Израиле после вакцинации первой дозой есть много повторных случаев ковида и резкого спада пандемии пока что там нет. Антитела вырабатываются через 2-3 недели после введения второй дозы вакцины. Поэтому, если говорить о количестве вакцин, то их нужно будет вдвое больше доз, чем есть население», – отметил врач.

По его мнению, вакцинировать абсолютно всех граждан больших стран нереально:

«Я, например, трудно представляю, как могут в США сделать прививку всем 300 млн населения. Или Бразилия, в которой проживает 260 млн человек. А об Африке и Индии, из полутора миллиардов населения, вообще речь не идет».

По словам врача, мир не успевает с изготовлением вакцин, поэтому пошло распределение между бедными и богатыми странами:

«Украине ничего не остается, как ждать качественную вакцину. Но надо понимать, что массово, как в Израиле, у нас вакцинировать не будут. Ведь, во-первых, там населения всего 8,5 млн, а не 40 млн, как у нас. Во-вторых, территория страны значительно меньше. В-третьих, нельзя сравнивать наши медицинские системы».

При этом Тарас Жиравецкий назвал категории населения, которые, по его мнению, можно не вакцинировать:

«Детей я бы не советовал вакцинировать, ведь у них течение болезни проходит достаточно легко. Также не стоит вакцинировать тех, кто уже переболел, потому что, как уже говорил, во второй раз заболеть практически невозможно. Я, например, вакцинироваться не буду, потому что переболел и имею антитела».

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

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117 тыс. доз вакцины будут распределены для иммунизации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19, и членов бригад по иммунизации, которые будут проводить вакцинацию населения.

В течение первого полугодия 2021 г., начиная с февраля, Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Уже в феврале должна начаться вакцинация первой приоритетной группы.

Кампания по вакцинации в Украине будет проводиться в 5 этапов, в течение которых будет вакцинировано 9 приоритетных групп населения: медработники; военнослужащие ООС; работники социальной сферы; персонал и люди, которые находятся в интернатах для престарелых, домах ребенка и т. п; пожилые люди возрастом от 60 лет; работники сферы образования; сотрудники ГСЧС, полиции, Нацгвардии, СБУ, военнослужащие ВСУ; персонал и люди, которые находятся в местах ограничения и люди с хроническими заболеваниями.

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Автор: Катерина Шварц