Первую дозу вакцины от коронавируса в Израиле получило 40% населения.

Вакцинация от коронавируса в Израиле помогла остановить рост количества новых инфицированных COVID-19. Также после начала вакцинации в стране стало меньше больных людей, тяжких течений и госпитализаций.

Об этом сказала израильская врач Анна Глухов в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

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Медик рассказала, что специалисты компании Pfizer лично следили за тем, как в Израиле транспортируют препарат, соблюдены ли условия хранения и тому подобное.

"От аэропорта представители системы Pfizer. Они находились тоже в Израиле. Они смотрели, каким образом происходит складирование вакцины, чтобы соблюдались необходимые правила, чтобы было от -70 до -80 градусов на складах. Одна только компания в Израиле занималась складированием", — рассказала госпожа Анна.

По ее словам, после этого в стране открывалось много новых центров вакцинации, и в поликлиниках, и в больницах с нужными условиями. Тогда вакцину транспортировали к месту прививки и пытались использовать ее в течение 3-5 дней.

"И пункты вакцинации работали с утра и до вечера. И с каждым днем ​​открывали все новые и новые, в зависимости от количества людей", — добавила она.

Как уточнила специалист, старт кампании вакцинации дал в прямом эфире премьер-министр Израиля. Вторую дозу получил министр здравоохранения. Далее по списку вакцинировали медиков.

"Вакцинация у нас происходит повсюду. Во-первых, вакцинация происходит в больших поликлиниках, там, где одновременно мы знаем, что после того, как достаются ампулы с вакциной, они должны быть привиты в течение 5 часов, должна быть использована каждая ампула, которая открыта. Поэтому это не может быть в очень маленьких поликлиниках. Во-вторых, в каждой больнице есть пункт вакцинации, где есть возможность принять много людей одновременно. Дополнительно в течение 2-3 дней строились палатки по типу военного госпиталя, которые полностью обеспечивались холодильником и компьютерной системой", - добавила она.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН