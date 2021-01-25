Детали вакцинации будут озвучены в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в страну поступит 1 млн доз вакцины от ведущей международной компании.

Об этом президент заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что уже в феврале в Украине начнется вакцинация.

"Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины - первый миллион. От ведущей международной компании", - отметил он.

По словам президента, детали вакцинации будут озвучены в ближайшее время.

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"В итоге могу сказать, что ситуация стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов. Но, пожалуйста, давайте не расслабляться. Завершение локдауна не означает завершения войны с COVID-19", - подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдать правила безопасности: носить маски, дезинфицировать руки, держать дистанцию, а при наличии симптомов COVID-19 обращаться к семейному врачу.

Президент пожелал украинцам крепкого здоровья и иммунитета.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: Антонина Доломанжи