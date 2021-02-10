Начало вакцинации планируют на вторую половину февраля.

В течение одного года Украина может вакцинировать от коронавируса половину своего населения.

Об этом рассказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ, врач Андрей Славуцкий в эфире канала "Украина 24".

По его словам, Нацпрограмма по вакцинации предусматривает вакцинацию 50% населения до первого квартала 2022 года.

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"Это очень амбициозный план. Если страна найдет возможности вакцинировать быстрее, мы только будем это приветствовать", - сказал он.

Врач также отметил, что через механизм COVAX планируется поставить вакцину, которая покрыла бы потребности 20% населения – это 8 млн украинцев, 16 млн доз. Славуцкий добавил, что первые поступления вакцины должны начаться во второй половине февраля: "Как раз сегодня была последняя информация, что буквально на днях мы должны понять, когда придут первые 117 тысяч доз вакцины от Pfizer".

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Автор: Юрий Годован