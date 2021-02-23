Как сообщалось ранее, это 500 тыс. доз.

В ближайшие часы в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Читайте такжеБесплатные прививки от COVID-19 будут гарантированы всем гражданам Украины-президент

"В ближайшие часы мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт с вакциной", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, вакцина транспортируется в Мумбаи, затем грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Сейчас в Украине идет процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи