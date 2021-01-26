Таких мобильных бригад будет более 500.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что состав мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 уже сформирован.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Первый этап процесса вакцинации будет происходить с помощью специальных мобильных бригад. Состав бригад уже сформирован поименно и есть четкое понимание, кто и где будет работать, и кого обслуживать. Таких мобильных бригад будет работать более 500", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что второй и последующие этапы вакцинации планируется проводить в более 4 тыс. пунктов прививок.

"Для должной мотивации сейчас сообща с НСЗУ разрабатывается отдельный пакет медицинских услуг, который покроет расходы учреждений на организацию и проведение вакцинации от COVID", - сказал Шмыгаль.

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Автор: Татьяна Поляковская