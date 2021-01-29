Вакцинация от коронавируса в Украине начнется с середины февраля.

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в районе 15 февраля.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет BBC News Украина.

Ляшко объяснил это тем, что ориентировочно в середине февраля в Украину могут привезти первые вакцины.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Много процессов на этапе согласования", - пояснил Ляшко.

Также он заверил, что вакцинацию могут перенести только из-за форс-мажорных обстоятельств, которые помешают привезти вакцины в феврале.

"Не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса", - пояснил санврач.

Ляшко не знает, какой именно вакциной начнут прививать украинцев от коронавируса. При этом он озвучил несколько возможных вариантов.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках Covax, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - пояснил он.

При условии, если это будет Covax, то прививки будут делать вакциной Pfizer, если же нет - то скорее всего это будет препарат Astrazeneca.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН