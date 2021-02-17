Примечательно, что в частных медицинских учреждениях массовое тестирование поддерживают больше, чем в государственных и коммунальных.

Массовую вакцинацию от коронавируса назвали необходимой 40,6% украинских медиков, 13,3% же считают, что массовая иммунизация не нужна.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный ActiveGroup, Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины.

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Исследование также продемонстрировало, что 24,5% медработников считают массовую вакцинацию населения желанной, но не обязательной, еще 21,7% не определились.

Кроме того, 45,8% поддерживают массовое тестирование украинцев на коронавирус, 32,1% заявили, что это желательно, но не обязательно, а 16,3% не считают массовое тестирование нужным, остальные опрошенные не определились.

Примечательно, что в частных медицинских учреждениях массовое тестирование поддерживают больше, чем в государственных и коммунальных (55,9% против 45,5% и 45,6% соответственно).

В середине января 2021 года лишь 43% украинцев готовы делать прививки от коронавируса, если вакцина будет бесплатной.

В то же время в конце ноября таких было больше – 55%. В борьбе с пандемией коронавируса в Украине работой президента Владимира Зеленского не довольны 60% украинцев.

Онлайн опрос, репрезентативный по возрасту, географии, форме собственности медицинского учреждения (частная, коммунальная, государственная) и видом оказания медицинской помощи (первичная, вторичная, третичная), был проведен 13-18 января 2021 года, среди работников медицинской отрасли, которые работают в медицинских учреждениях на территории Украины (за исключением оккупированных территорий и АР Крым).

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН