Sinovac хочет получить разрешение на экстренное применение своей вакцины от коронавируса в Украине.

Китайская компания Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"Разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 производителя Sinovac уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в целом Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Вакцина Sinovac: что о ней известно

30 декабря Украина подписала контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав при заключении договора о поставках китайской вакцины Sinovac заложил требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

3 февраля НАБУ начало расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника. По данным Совета общественного контроля НАБУ, цена закупки стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: Надя Пришляк