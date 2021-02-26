С начала вакцинации прививки от COVID-19 сделали 1 тыс. 338 человекам. Больше всего провакцинировано в Черкасской области - 170 украинцев.

С начала кампании по вакцинированию прививки от COVID-19 сделали 1 тыс. 338 лицам, за прошедшие сутки - 1 тыс. 179.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

"За сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1 тыс. 179 прививок против коронавируса", - сказал он.

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Среди привитых, по словам Ляшко, 792 мужчин и 387 женщин. Больше прививок за минувшие сутки проведено в Черкасской, Тернопольской областях и Киеве.

"С начала кампании, то есть за среду и четверг, вакцинировали 1 тыс. 338 человек. Больше всего в Черкасской области - 170. По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации, таких у нас 7, они все не серьезны. Одно сообщение зарегистрировано в Черниговской области и 6 - в Черкасской", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что все неблагоприятные последствия отслеживают.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украине из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников против COVID-19. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

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Автор: Леся Лещенко