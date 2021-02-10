В Минцифры отметили, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Об этом глава Минцифры рассказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения создаст цифровые инструменты, которые упростят процесс вакцинации для украинцев, в частности, можно будет записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 через мобильное приложение «Дія».

«Планируем сделать запись в очередь на вакцинацию против COVID-19 через «Дія» максимально удобной - в несколько кликов. На базе системы eHealth будет формироваться база граждан, которые хотят вакцинироваться. На основании записей в «Дія» в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять и направлять очередь. Также будет работать контакт-центр, который будет отвечать на вопросы граждан», - сообщил Федоров.

Министр также отметил работу Минцифры в штабе по борьбе с COVID-19 с начала пандемии, в частности разработку приложения «Дій вдома» для мониторинга самоизоляции, а также запуск инновационной услуги для оформления материальной помощи для бизнеса во время пандемии, которой воспользовались 480 тыс. украинцев.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.

Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Кроме того, в Минздраве заявляли, что могут ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса. Однако есть определенное условие.

Как сообщал УНИАН, по словам Федорова, количество пользователей госуслуг онлайн во время пандемии коронавируса увеличилось в Украине в 5 раз.

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Автор: Екатерина Жирий