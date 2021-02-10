Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.
Об этом глава Минцифры рассказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".
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"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.
Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.
Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения создаст цифровые инструменты, которые упростят процесс вакцинации для украинцев, в частности, можно будет записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 через мобильное приложение «Дія».
«Планируем сделать запись в очередь на вакцинацию против COVID-19 через «Дія» максимально удобной - в несколько кликов. На базе системы eHealth будет формироваться база граждан, которые хотят вакцинироваться. На основании записей в «Дія» в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять и направлять очередь. Также будет работать контакт-центр, который будет отвечать на вопросы граждан», - сообщил Федоров.
Министр также отметил работу Минцифры в штабе по борьбе с COVID-19 с начала пандемии, в частности разработку приложения «Дій вдома» для мониторинга самоизоляции, а также запуск инновационной услуги для оформления материальной помощи для бизнеса во время пандемии, которой воспользовались 480 тыс. украинцев.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что списки на прививку еще не готовы. Он ожидает, что списки завершат верифицировать на следующей неделе.
- Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.
- Кроме того, в Минздраве заявляли, что могут ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса. Однако есть определенное условие.
- Как сообщал УНИАН, по словам Федорова, количество пользователей госуслуг онлайн во время пандемии коронавируса увеличилось в Украине в 5 раз.
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