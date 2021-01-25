Для исправления этой ситуации депутаты будут принимать специальный закон.

На этой неделе Верховная Рада Украины может принять закон о государственной регистрации вакцины от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Депутат отметил, что на заседании фракции обсуждался проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№4613).

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"Он является важным. Он, фактически, открывает именно для вакцин только по COVID возможность "emergency use", потому что сейчас нет такой возможности в украинском законодательстве. Соответственно, все вакцины в мире, которые существуют, не прошли так называемую третью стадию испытаний. На это надо больший срок, год еще надо. И все страны их начинают использовать в режиме "emergency use", - пояснил Корниенко.

В то же время, в Украине нет правовых оснований для таких действий.

"Поэтому, я думаю, что мы этот законопроект оперативно примем на этой неделе. Он вступит в силу быстро. И действительно, мы можем рассчитывать в начале февраля начать первые партии получить вакцины и дальше начать, в соответствии с планом вакцинации... по нему дальше двигаться", - подытожил депутат.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: Татьяна Поляковская