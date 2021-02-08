По словам президента, «дорожная карта» вакцинации от коронавируса разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют охватить вакцинацией от COVID-19 половину населения в течение 2021-го и начала 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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По его словам, первый приоритет в борьбе с COVID-19 - это вакцинация, ее «дорожная карта». Эта карта разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины.

«Ее главной задачей является охват не менее половины населения Украины в течение 2021-го и начала 2022 года», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Константин Гончаров