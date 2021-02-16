Тренинги организует ВОЗ в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья Минздрава.

В Украине началось практическое обучение мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, 15 февраля в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Первый - онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Тренинги организует Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине и проводит совместно с Центром общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что до конца недели практическое обучение пройдут минимум по 2 мобильные бригады из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая - с AstraZeneca. "Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации от COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину", - отметили в Минздраве.

В ходе обучения медики получат рекомендации как консультировать людей до и после вакцинации, как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно), как рассчитывать потребности в вакцине и инъекционных материалах, как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы, как при необходимости оказать экстренную неотложную помощь.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. Также обучение проходят медики, вошедшие в резервный состав мобильной бригады.

В соответствии с дорожной картой, на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано около 600 мобильных бригад.

Вакцина от коронавируса для Украины

Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что как минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале 2021 года.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцин от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Автор: Леся Лещенко