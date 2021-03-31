По словам врача, если следующая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить южнокорейской вакциной.

Интервал между прививками при вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca могут увеличить еще больше.

Об этом рассказал врач-иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, передает РБК-Украина.

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По словам врача, если следующая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить южнокорейской вакциной, которая будет уже в апреле.

"Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что надо интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам надо максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield", - добавил Лапий.

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Автор: Екатерина Лиманская