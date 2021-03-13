В Министерстве здравоохранения дали разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield.
Об этом в субботу, 13 марта, говорится на странице Минздрава в Facebook.
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"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций", - говорится в сообщении.
Противопоказания к вакцинации:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);
- острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
В Минздраве просят пациентов сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, бывших ранее.
"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.
Возможные реакции на вакцину:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница.
"Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы испытываете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями", - резюмировали в Минздраве.
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