Перед вакцинацией против коронавируса проводится обязательный медицинский осмотр пациентов.

В Министерстве здравоохранения дали разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield.

Об этом в субботу, 13 марта, говорится на странице Минздрава в Facebook.

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"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций", - говорится в сообщении.

Противопоказания к вакцинации:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

В Минздраве просят пациентов сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, бывших ранее.

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.

Возможные реакции на вакцину:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

"Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы испытываете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями", - резюмировали в Минздраве.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Виктория Гордиенко