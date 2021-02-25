Также он рассказал, что вакцинация началась в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко проверил состояние врачей, которые накануне первыми в Украине получили прививки от COVID-19.

Об этом сообщил Виктор Ляшко в Facebook.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это Евгений Горенко – реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко – врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин – врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал Ляшко.

Также он рассказал, что вакцинация началась в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Олег Давыгора