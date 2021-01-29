Министр заверил, что вакцинация от COVID-19 начнется вовремя - в феврале.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на первом этапе будут вакцинированы от COVID-19 367 тыс. 491 человек - это люди с критическим риском инфицирования и развитием коронавирусной болезни и те, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время онлайн-брифинге.

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«Уже скоро в Украине начнется вакцинация от COVID-19. Она начнется в феврале этого года, так как мы говорили, начиная с сентября прошлого года. Вакцинация будет проводиться исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине, в мире, которые прошли все стадии клинических испытаний», - заявил он.

По словам министра, на первом этапе Минздрав вакцинирует людей с критическим риском инфицирования и развитием коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию COVID-19.

«Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - это 367 тыс. 491 человек. Эти все люди у нас полностью верифицированы. Что это за граждане Украины, с которых на первом этапе начнется вакцинация? Это все работники мобильных бригад по вакцинации, это все медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в учреждениях здравоохранения, оказывающие помощь при COVID-19. Это все работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19. Это все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей», - заявил Степанов.

Также, по словам министра, в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут людей, которые находятся в специализированных учреждениях, интернатах или домах престарелых, военных ВСУ и Нацгвардии, которые участвующие в операции Объединенных сил на востоке страны, защищая нашу страну. «Это все те люди, которые будут вакцинироваться на первом этапе», - добавил он.

Степанов отметил, что в целом во время пяти этапов вакцинации предполагается бесплатный доступ к вакцине от COVID-19 всем гражданам Украины.

Кроме того, министр заверил, что вакцинация от COVID-19 начнется вовремя.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

Минздрав планирует начать вакцинацию от коронавируса во второй половине февраля китайской вакциной (700 тыс. доз), если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%.

Кроме того, первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX для Украины составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз, а также планирует подписать контракты с другими производителями вакцин от коронавируса.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

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Автор: Константин Гончаров