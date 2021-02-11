Компания "Фармасофт" будет отвечать за транспортировку и хранение вакцины в условиях ультранизкой температуры.

Министерство здравоохранения выбрало компанию, которая будет заниматься логистикой вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, которые требуют ультранизких температур.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Компанию "Фармасофт" выбрали по результатам открытого тендера, проведенного проектом USAID SAFEMed международной организации Management sciences for Health.

"Фармасофт" будет отвечать за транспортировку и хранение вакцины в условиях ультранизкой температуры. В ближайшее время будет разработан пошаговый план принятия, хранения и перевозки вакцин Pfizer/BioNTech.

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Вакцина Pfizer и BioNTech: ее особенности

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer и BioNTech показала 95-% действенность в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах, а также практическое отсутствие побочных эффектов. Вакцину Pfizer/BioNTech одобрили в Европейском Союзе, Великобритании и США.

Pfizer и BioNTech рассчитывали выпустить до 50 млн доз вакцин в 2020 году и до 1,3 млрд доз — до конца 2021-го. Однако его можно хранить только при -70 градусах Цельсия.

Стоимость вакцины составляет $19,5 за дозу (для вакцинирования одного человека необходимо ввести две дозы).

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: Олег Давыгора