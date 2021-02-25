Процесс вакцинации стартовал в Украине накануне.

Украинцы, которые приходят на вакцинацию от коронавируса, должны иметь при себе паспорт, а также идентификационный код. Последний нужно брать в случае отсутствия подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, передает "РБК-Украина".

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.

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В случае отсутствия декларации обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

"Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.

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Автор: Юрий Годован