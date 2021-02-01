Уже вскоре Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса.

В феврале в Украине должна стартовать государственная кампания вакцинации от коронавируса. Накануне правительство обнародовало календарный план по бесплатной вакцинации населения, который одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вакцинация от коронавируса в Украине: когда начнется

Прививка населения от коронавирусной болезни COVID-19, как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, может начаться ориентировочно с 15 февраля. Он заверил, что перенести вакцинацию могут только из-за форс-мажорных обстоятельств, которые помешают привезти вакцины в этом месяце.

Какой вакциной от COVID-19 будут делать прививки украинцам

Читайте такжеВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19Первую партию вакцин от коронавируса Украина получит через две недели. В рамках Глобальной инициативы COVAX должны прибыть 117 тысяч доз вакцины совместного производства немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.

Параллельно в Министерстве здравоохранения ожидают поставку вакцин, закупленных за счет государственного бюджета. Так, 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Как будет проходить вакцинация от COVID-19: график и сроки

Календарный план по вакцинации населения от коронавируса в Украине насчитывает 5 этапов.

Согласно ему, на первом этапе прививку сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.

На втором этапе будут вакцинировать социальных работников, людей старше 80 лет, других медицинских работников. Третий этап включает вакцинацию людей с высоким риском инфицирования (граждане старше 70 лет).

Далее следуют представители структур госбезопасности, люди в возрасте от 65, сотрудники сферы образования. И в последнюю очередь прививки будут делать гражданам в возрасте от 60 лет.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, вакцинация будет осуществляться и мобильными бригадами, и в стационарных пунктах.

В то же время главный санврач страны Виктор Ляшко допустил начало массовой вакцинации населения от коронавируса уже через четыре месяца.

Вакцинация от коронавируса: как записаться

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Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Всего будут предложены три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Будут ли вакцинировать переболевших COVID-19

Люди, переболевшие COVID-19, и после недуга у них сформировался уровень антител, также должны вакцинироваться от коронавируса. Однако, как отметил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко, таких граждан в списке на вакцинацию на первом этапе не будет.

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Автор: УНИАН