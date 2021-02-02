Сейчас Штаты – мировой лидер по иммунизации от коронавируса. Ежедневно там делают около миллиона трехсот тысяч прививок.

В США самые быстрые темпы вакцинации от коронавируса в мире. Сейчас количество вакцинированных больше, чем официально подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

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С начала массовой иммунизации одну или две дозы вакцины получили уже 26,5 миллионов человек. В то время как общее количество зарегистрированных больных COVID-19 составляет 26,3 миллиона.

Темпы вакцинации в США являются самыми быстрыми в мире

Ежедневно вакцину от коронавируса получают около 1,34 миллиона граждан США. Таким образом, за последние шесть недель 7,8% американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 1,8% являются полностью вакцинированными.

"Хотя эти тенденции обнадеживающие, я хочу подчеркнуть, что заболеваемость на национальном уровне все еще высокая, такая же высокая, как и в любой момент пандемии до этого момента", – отметил заместитель директора по инфекционным болезням Центра США по контролю и профилактике заболеваний Джо Батлер.

Между тем в Израиле заявили, уже видят эффект от вакцин – количество новых больных снизилось, особенно среди пожилых людей. По крайней мере одну дозу прививки получили уже более половины из девяти миллионов израильтян. А обе дозы - более семисот тысяч человек.

Вакцинацию от коронавируса в США

11 декабря американо-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

14 декабря в США стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.

18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от Moderna.

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Автор: УНИАН