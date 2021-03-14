Украинская очередь на вакцинацию от COVID постоянно растет / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Более 247 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19.
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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
«По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 тыс. 556 человек», - говорится в сообщении.
С начала вакцинальной кампании были привиты 51 тыс. 137 человек.
Вакцинация в Украине
- Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.
- В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.
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