На вакцинацию от коронавируса записались уже почти 250 тысяч украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили более 50 тысяч человек.

Более 247 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Читайте такжеВакцинация от коронавируса: Минздрав опубликовал перечень побочных эффектов вот Covishield Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook. «По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 тыс. 556 человек», - говорится в сообщении. С начала вакцинальной кампании были привиты 51 тыс. 137 человек. Вакцинация в Украине Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Игорь Орел

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