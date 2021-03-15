Согласно планам Министерства здравоохранения, кампания по вакцинации разворачивается в государстве поэтапно.

В Украине вакцинация против COVID-19 проходит плановыми темпами, пока прививки проводит 161 мобильная бригада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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«Вакцинация идет плановыми темпами. По состоянию на 14 марта мы превысили отметку в 50 тысяч вакцинированных, и на сегодня вакцинировано 53 тыс. 155 человек. Согласно нашей «дорожной карте» вакцинации, прививки делаются силами мобильных бригад стационарных пунктов прививок», - сказал он.

По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада. Медики обеспечены ноутбуками, чтобы они могли вносить информацию о привитых в электронную систему здравоохранения.

«Согласно планам, вакцинация разворачивается и увеличивается поэтапно, то есть будет происходить планомерное увеличение привитых людей... Мы каждый день по мере своих возможностей наращиваем количество прививок», - добавил он.

Кучер привел пример, что в странах Европы происходит «синусоидная» вакцинация против COVID-19, то есть количество прививок за сутки сильно колеблется.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

На сегодня более 258,6 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19. Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

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Автор: Константин Гончаров