Недавно Кабмин принял постановление, предусматривающее введение нового пакета медицинских услуг по прививке от COVID-19.

Предельный показатель пациентов, которые могут быть вакцинированы от COVID-19 одной мобильной бригадой медицинских работников, составляет 1 тыс. 320 человек в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга.

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По ее словам, Кабмин принял постановление, предусматривающее введение нового пакета медицинских услуг, связанных с вакцинацией населения от COVID-19.

"Какой именно тариф будет для команд, которые работают и будут вакцинировать наше население - его глобальная ставка составит 8 тыс. 247 грн - это медицинская команда, и тариф за медицинскую услугу по вакцинации, то есть 25 грн за первое введение вакцины и 60 грн - за повторное введение. Указанная стоимость медицинских услуг рассчитывается ежемесячно для одной медицинской команды, которая готова провести вакцинацию, в рамках предельного показателя количества пациентов, который составляет 1 тыс. 320 человек в месяц ", - рассказала Садовьяк.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfize/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине проходят регистрацию три вакцины: 10 февраля было подано заявление на регистрацию вакцины китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech, 15 февраля - вакцины Oxford/AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, 16 февраля - вакцины Pfizer/BioNTech, которую разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Главные новости Украины и мира на утро 19 февраля

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Автор: Леся Лещенко