Власти также работают над решением вопроса подписания жителями ВОТ деклараций с семейным врачом и получения ими медицинских услуг и над программой по реинтеграции молодежи с ВОТ.

Министерство здравоохранения и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывают алгоритм вакцинации от COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала заместитель Минреинтеграции Инна Драганчук во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

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"Последние три недели мы активно работаем с коллегами из Министерства здравоохранения над разработкой алгоритма вакцинации для наших граждан. Мы начали опрашивать тех из них, которые пересекают линию разграничения, об их готовности делать прививки, чтобы рассчитать количество вакцин. Мы планируем делать или онлайн-очередь через приложение "Дія", или через горячую линию", - рассказала она.

Как добавила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева, власти также работают над решением вопроса подписания жителями оккупированных территорий деклараций с семейным врачом и получения ими медицинских услуг.

Что предлагают для жителей ОРДЛО и Крыма

По словам сокоординатора общественной организации "КрымSOS" Ольги Куришко, в настоящее время некоторые хорошие инициативы власти для жителей ВОТ страдают из-за отсутствия продуманного механизма их выполнения.

Например, проведение тестирования на COVID-19 на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" на админгранице с Крымом, на несколько дней было приостановлено из-за отсутствия средств на подвоз к КПВВ медиков, которые должны проводить тестирование.

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Кроме этого, Куришко подчеркнула, что власти упростили вступление жителей ВОТ в украинские высшие учебные заведения, но не учли того факта, что российские оккупационные власти полностью изменили систему образования на оккупированных территориях - там не изучают историю Украины и украинский язык и литературу.

Поэтому поступающие вынуждены обучаться самостоятельно или тратить средства на наем репетиторов по этим предметам.

Программа реинтеграции молодежи

Однако, по словам Драганчук, в этом году министерство начинает программу по реинтеграции молодежи с оккупированных территорий, где, кроме программы по лидерству, также будут и подготовительные курсы на базе вузов, где дети смогут пройти подготовку и получить стипендиальное обеспечение.

Как рассказал заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко, совместно с другими министерствами Минкульт в ближайшие несколько месяцев планирует запустить платформу по изучению крымскотатарского языка.

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"Для нас ключевым тезисом является то, что мы возвращаем не только территории, но и людей. Соответственно, связи с нашими гражданами, проживающими на оккупированной территории, являются сейчас ключевой задачей, потому что семь лет прошло с начала оккупации и вооруженной агрессии РФ, и эти связи во многом были утрачены", - отметила Ташева.

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Автор: Антонина Доломанжи