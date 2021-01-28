Всего в Израиле уже провакцинировано более 2,5 млн человек.

С завтрашнего дня в Израиле начинается новый этап вакцинации от коронавируса — будут делать прививки для людей в возрасте от 35 лет.

Об этом заявил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Хези Леви, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Израиль стал одной из первых стран в мире, которые начали вакцинацию подростков от COVID-19.

Это связано с успешным ходом кампании массовой вакцинации, с начала которой, по официальным данным, в стране первую дозу прививки получило уже четверть населения страны.

Вакцинация от коронавируса в Израиле: сколько людей получили прививки

По словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, в целом, с начала кампании вакцинации, которая стартовала 19 декабря, первую дозу немецко-американской вакцины от BioNTech/Pfizer в Израиле получили более 2,5 млн человек. Из них почти половина получили уже и вторую дозу. В Израиле проживают 8,9 млн человек.

Таким образом, Израиль стал одним из лидеров в мире по соотношению количества вакцинированных от общего количества населения.

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Автор: Тамара Отовская