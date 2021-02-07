Британский министр по вакцинации провел параллель с прививкой от гриппа.

В британском правительстве не исключают, что прививки от коронавируса нужно будет делать каждый год.

Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вакцинации Надим Захави в интервью телерадиовещателю BBC, сообщает Deutsche Welle.

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"Вероятно, уже осенью мы увидим (потребность - УНИАН) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации - УНИАН)", - сказал Захави.

Британский чиновник провел параллель с прививкой от гриппа, которую нужно делать каждый год из-за выявления в мире новых вариантов заболевания.

Следует заметить, что с 8 февраля в Великобритании осуществляют вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером – компанией Pfizer. Также в стране разрешена вакцина компании AstraZeneca. Ее компания разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Кроме того, в стране разрешено применение вакцины американской компании Moderna.

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Автор: Светлана Закелова