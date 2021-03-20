Три вакцины уже зарегистрированы в Украине - это препараты компаний AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями, и три вакцины уже зарегистрированы в нашем государстве.

Как сообщается на Правительственном портале об этом в интервью немецкому изданию "Бильд" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.

«Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения, и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac», - сказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что в ближайшее время Украина ожидает поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором этой международной платформы.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

К концу марта – началу апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Анна Бредихина