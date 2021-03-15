Сейчас двукратную прививку от COVID-19 получили лишь 0,88% населения планеты.

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Коронавирус. Инфо".

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По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул санврач.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу от COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев. Первым в стране прививался врач-анестезиолог из Черкасс. Он с начала пандемии работает в реанимации с пациентами, больными на коронавирус.

По состоянию на 15 марта 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 53 155 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко