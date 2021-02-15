Президент США Джо Байден сосредоточится, как ожидается, на теме глобального производства и распределения вакцины.

Страны «Группы семи» (G7) собираются провести 19 февраля онлайн-саммит для обсуждения равного распределения вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент США Джо Байден сосредоточится, как ожидается, на теме глобального производства и распределения вакцины.

Встреча 19 февраля станет первым крупным многосторонним мероприятием для Байдена на посту президента США. Как заявили в Белом доме, на встрече будет председательствовать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон также призовет страны G7 разработать глобальный подход к пандемии, в частности, в системе раннего предупреждения, заявили в его канцелярии.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что политика «сначала я» относительно вакцин, проводимая богатыми странами, может угрожать бедным странам, а также разрешить вирусу продолжать распространяться и мутировать.

Лидеры G7 - Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Японии и США - обычно встречаются ежегодно, чтобы обсудить наиболее насущные проблемы мира. Прошлогодний саммит, который должны были провести США, отменили из-за пандемии.

Ожидается, что в обычном формате саммит G7 Джонсон проведет в июне в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Встреча будет посвящена восстановлению после пандемии и изменениям климата.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Леся Лещенко