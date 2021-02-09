По словам министра здравоохранения, в Украине 11,5 тыс. прививочных кабинетов на базе амбулаторий семейной медицины.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах реализовать программу по вакцинации населения от коронавируса раньше назначенных сроков – до конца 2021 года.

Читайте такжеСтепанов припомнил украинцам "очереди за iPhone", расхваливая китайскую вакцину SinovacСоответствующее заявление он сделал в интервью «Гордону».

«Наш национальный план вакцинации предполагает доступ к бесплатной вакцине всех граждан страны старше 18 лет. Это чуть больше 30 млн человек. Из них 21 млн – люди из групп риска по профессиональным и медицинским показаниям. Остальные – люди от 18 до 55 лет, которые не имеют заболеваний, – будут вакцинироваться на пятом этапе. Мы хотим реализовать программу по вакцинации до конца 2021 года, максимум до первого квартала 2022 года», – сказал он.

Отвечая на вопрос, какими ресурсами Минздрав собирается достичь выполнения программы раньше сроков, Степанов отметил:

«У нас в стране 11,5 тыс. прививочных кабинетов на базе амбулаторий семейной медицины. Мы планируем задействовать 4250 кабинетов для вакцинации от COVID-19. Кроме того, у нас будет 572 мобильные бригады. Их будем использовать на первом этапе. Потому как этот этап надо провести максимально профессионально. Уже в разрезе каждой области составлены эти бригады. А со второго этапа будут присоединяться прививочные кабинеты».

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Катерина Шварц