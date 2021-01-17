На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев.

Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Читайте такжеМинздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса во второй половине февраляТакое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с депутатами фракции «Слуга народа», написал нардеп Андрей Герус в Telegram.

По словам депутата, Степанов рассказал, что у Украины будет 910 тысяч доз вакцин, в том числе 210 тысяч доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев: врачей, медиков, пожилых людей в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС. Второй этап планируется начать в конце марта – он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев.

Как сообщил Степанов, сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин относительно их поставок в Украину.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц