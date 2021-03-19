По его словам, Минздрав обеспечил все необходимое для проведения вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что низкие темпы вакцинации от коронавируса в Украине, это ответственность местной власти. В Минздраве рассчитывали, что за сутки будут вакцинировать не менее 15 тысяч человек, сейчас же только почти 11 тысяч человек.

Об этом Степанов сказал во время общения с журналистами 19 марта, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, вакцинация — это процесс, который должны выполнить на всех уровнях. Поэтому ответственные за медленный темп вакцинации, по мнению Степанова, местные власти.

В то же время он выразил надежду, что со следующей неделе в Украине должны увеличиться темпы вакцинации, поскольку заработают кабинеты прививок.

"Я считаю, что это ответственность (за медленную вакцинацию — ред.) власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, другими ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", — заявил глава Минздрава.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вчера в Украине впервые с начала вакцинации привили почти 11 тысяч человек. Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации от коронавируса.

Ранее в Украине увеличили интервал между первой и второй вакцинациями Covishield (индийская название Oxford-AstraZeneca) от коронавируса. Так, сроки между введением препарата отныне достигают трех месяцев, а не 28 дней, как это было раньше.

Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.

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Автор: Виктория Гордиенко