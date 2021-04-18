По словам главного санврача, в приоритете вакцинация лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18.

Вакцинация от коронавируса всех желающих украинцев может начаться только тогда, когда государство будет иметь не менее 1 млн доз инъекций.

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Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, передает ТСН.

По словам Ляшко, в приоритете вакцинация лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18, которые изъявят желание. Но тоже приоритет сначала будут отдавать тем, кто имеет хронические заболевания.

"Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - сказал он.

Ляшко напомнил, что до конца 2021 года в Украине, по плану, должны вакцинировать половину взрослого населения.

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Автор: Екатерина Лиманская