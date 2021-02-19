Вашингтон вообще планирует предоставить инициативе COVAX 4 млрд долларов, Берлин увеличивает взнос на 1,5 млрд евро, а Евросоюз - на 500 млн евро.

Страны "Большой семерки" увеличивают свои взносы в глобальную инициативу по вакцинации COVAX.

Как сообщает DW, соответствующие сообщения представители правительств сделали сегодня во время виртуального саммита лидеров стран G7.

В частности, в Вашингтоне сообщили, что США выделят инициативе, целью которой является сделать возможным доступ к вакцине от COVID-19 развивающимся странам, до 4 млрд долларов. Два млрд долларов будут предоставлены сразу, а еще два млрд - в течение двух лет, если другие страны тоже выполнят свои обязательства.

"Коронавирус показал нам, что ни одна нация, которая сталкивается с пандемией, не может действовать самостоятельно", - говорится в сообщении Белого дома.

Немецкое правительство планирует выделить на борьбу с пандемией в мире дополнительно 1,5 млрд евро, сообщил министр финансов страны Олаф Шольц. Ранее правительство Германии уже предоставило инициативе 600 млн евро. Таким образом, ФРГ на сегодняшний день является крупнейшим донором COVAX. Еврокомиссия сообщила об увеличении взноса ЕС вдвое - с 500 млн до 1 млрд евро.

Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, "пандемию победят только тогда, когда будут вакцинированы все люди в мире".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что богатые страны должны отдать бедным 4-5% своих доз вакцин от коронавируса. В этом его поддержала Меркель, которая, впрочем, акцентировала и на обязательствах правительств перед населением своих стран. По ее словам, здесь нужно найти баланс.

Для того чтобы достичь своей цели в этом году - вакцинировать около 20% населения развивающихся стран, с помощью 1,3 млрд доз вакцин, инициативе COVAX необходимо 6,8 млрд евро. По оценке министра по вопросам развития ФРГ Герда Мюллера, всего ВОЗ не хватает 27 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно на данный момент

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Автор: Инна Андалицкая