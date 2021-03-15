Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет.

Более четверти миллиона (258 тыс. 663) украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19.

Об этом во время онлайн-брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Записаться на очередь вакцинации можно следующими способами: 1. Единый государственный веб-портал "Дія"; 2. Мобильное приложение «Дія»; 3. Национальный контактный центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19 (080060 20 19)", - отметил он.

По словам Кучера, лицам, входящим в целевые группы, которых вакцинировать будут после формирования соответствующих списков, записываться в лист ожидания не требуется.

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"Проверить, относитесь ли вы к этому списку, вы можете на портале vaccination.covid19.gov.ua",- добавил он.

"По состоянию на сейчас в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 258 тыс. 663 человека. Через контактный центр записались – 17 тыс. 581 человек, через мобильное приложение – 21 тыс. 266 и через портал – 219 тыс. 816 людей", - сообщил Кучер.

Заместитель министра отметил, что больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

Больше всего записей из таких регионов: Киев (79 тыс. 436), Львовская область (21 тыс. 095), Днепропетровская область (18 тыс. 827), Киевская область (17 тыс. 645), Харьковская область (16 тыс. 214), Одесская область (11 тыс. 526).

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

По данным Минздрава, по состоянию на 15 марта в Украине прививка против коронавирус получили 53 тыс. 155 человек, больше всего - в Донецкой области (5 тыс. 044), меньше всего – в Черниговской области (1 тыс. 006).

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Автор: Константин Гончаров