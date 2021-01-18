Это редакции новостей - репортеры, операторы, фотокорреспонденты и другие, кто проводит большую часть времени на съемках, или те, кто входит в группу риска по состоянию здоровья.

Сербия вакцинировать журналистов и других работников СМИ в числе первых, вакцинация начнется 19 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

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Ассоциация журналистов Сербии (UNS) объявила, что заявку на вакцинацию редакции должны прислать на электронный адрес пресс-службы правительства Сербии до 12.00 18 января.

UNS обратилась к коллегам с просьбой включить в список самых уязвимые категории работников. Это редакции новостей - репортеры, операторы, фотокорреспонденты и другие, кто проводит большую часть времени на съемках, или те, кто входит в группу риска по состоянию здоровья.

В объявлении Независимой ассоциации журналистов Сербии (NUNS) отмечается, что кроме списка, редакции должны направлять в правительство Сербии, работники СМИ должны также индивидуально зарегистрироваться на специальном правительственном портале, где можно выбрать тип вакцины, которую они хотят получить.

Президент Вучич накануне сообщил, что попросил правительство Сербии включить журналистов в список приоритетных групп для вакцинации по инициативе Ассоциации журналистов Сербии.

По его словам, журналисты, которые ежедневно выезжают на съемки, являются группой риска, и важно, чтобы они не представляли опасности для своих собеседников.

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Автор: УНИАН