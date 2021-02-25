Вакцина уже доставлена во все регионы.

Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена во все регионы.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, сколько прививок сделали в первый день вакцинации от коронавирусаОб этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в Facebook.

«Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады!», - заявил Ляшко.

Сегодня вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ривненской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину против COVID-19, которую разработали компании Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Её для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на её использование предоставили Великобритания, Евросоюз и Индия.

23 февраля в Украине из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников против COVID-19. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

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Автор: Виталий Саенко