Он надеется, что Минздрав выполнит поставленную перед ним задачу о бесплатном обеспечении не менее 50% населения вакциной от COVID-19.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине запланировано на вторую неделю февраля.

Об этом отмечается на странице партии "Слуга народа" в Facebook.

«Украина должна провести прививки не менее 20 млн населения. По словам министра Максима Степанова вакцинация начнется на второй неделе февраля», - заявил Радуцкий.

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Он напомнил, что на сегодняшний день Украина имеет договоренности о 8 млн доз вакцины по программе COVAX.

Также президент Владимир Зеленский поставил задачу дипломатическому корпусу и правительству - увеличить эту квоту с 8 млн до 16 млн доз.

Кроме того, президент обратился к странам ЕС с просьбой о предоставлении дополнительных доз вакцины.

«Министерством здравоохранения на сегодняшний день законтрактовано 1,9 млн доз китайского производства Sinovac, но мы ожидаем, что производитель докажет её эффективность, потому что по украинскому законодательству мы не можем покупать вакцину, которая имеет доказанную эффективность меньше 70%. Поставщик предоставил банковские гарантии, если ее эффективность не будет доказана, вакцина не будет закупаться и деньги будут возвращены в бюджет Украины. Этот же поставщик обещает на коммерческой основе поставить около 5 млн доз вакцины Sinovac», - добавил Радуцкий.

Он надеется, что Минздрав выполнит поставленную перед ним задачу о бесплатном обеспечении не менее 50% населения вакциной от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей пожилого возраста и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

8 января 2020 года глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января руководитель Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Константин Гончаров