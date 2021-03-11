Ляшко обещает увеличение ежесуточного числа вакцинаций.

После медиков вакцинировать от коронавируса в Украине начнут пожилых людей.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

По его словам, путь к спасению от вируса - карантин и вакцинация.

"Мы, как и обещали, начали компанию с каскадным методом расширения мощностей. Поэтому каждые сутки будет увеличено количество прививок, проводимых у нас вакциной против коронавируса. Это делается для того, чтобы предотвратить программные ошибки ", - сказал Ляшко.

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Стремительный рост числа подтвержденных случаев заболевания Ляшко назвал прогнозируемым.

"Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться. Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки - сделать это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам ", - пояснил Ляшко.

По его словам, в будущем планируется вакцинация людей, которым более 70 лет.

"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования, и зарегистрированные в Украине", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Юрий Годован