Соглашения ЕС о закупке-продаже должны позволить перепродажу без всякой прибыли.

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдис Домбровскис на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca", - подчеркнул Домбровскис.

По словам исполнительного вице-президента ЕК, соглашения Европейского союза о закупке-продаже позволяют перепродажу без всякой прибыли.

Читайте такжеСтало известно, смогут ли украинцы сами выбирать для себя вакцину от коронавируса"Европейская комиссия помогает с контрактной договоренностью, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", - добавил Домбровскис.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: Виталий Саенко