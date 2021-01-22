Сейчас столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

Столица готова закупить вакцину от СOVID-19 за средства городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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По словам мэра, столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

«Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян. Сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями», - сказал Кличко.

По его словам, в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующее обучение.

«Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украине ни одна из вакцин не поступила. А Киев - многомиллионный город, и вирус здесь распространяется наибольшими темпами. Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других», - отметил Кличко.

По его словам, для указанных категорий вакцинация будет бесплатной.

«Город приобретет вакцину у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно для определенных категорий людей, о которых я только что сказал», - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что сегодня представляет на рассмотрение депутатов Киевсовета проект решения о внесении изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021 год, который позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян.

«Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт, чтобы Киев как можно скорее получил вакцину», - сказал городской голова.

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Автор: Инна Андалицкая