В организации подчеркивают, что вакцинация является безопасной.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

Читайте такжеAstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки своей вакцинойОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что так в ВОЗ отреагировали на приостановление рядом европейских стран вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Вакциной уже привились более 268 миллионов людей – такие данные предоставили ВОЗ национальные правительства», – говорится в сюжете.

В организации подчеркивают, что вакцинация является безопасной.

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Автор: УНИАН