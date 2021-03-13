Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали ни одной смерти от вакцины против коронавируса.
Читайте такжеAstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки своей вакцинойОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что так в ВОЗ отреагировали на приостановление рядом европейских стран вакцинации препаратом AstraZeneca.
«Вакциной уже привились более 268 миллионов людей – такие данные предоставили ВОЗ национальные правительства», – говорится в сюжете.
В организации подчеркивают, что вакцинация является безопасной.
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