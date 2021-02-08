В госбюджете на 2021 год заложено более 3,9 млрд гривень на кампанию по вакцинации.

Через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

"Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от COVID-19. Нам удается вовремя начать процесс вакцинации", - сказал Степанов.

Как сообщил Степанов, в госбюджете на 2021 год заложено более 3,9 млрд гривень на кампанию по вакцинации.

Первый этап вакцинации в Украине

Начальный этап начнется с вакцинации наиболее уязвимых категорий населения - тех, у кого более высокий риск инфицирования или тяжелого течения болезни. Он должен охватить около 370 тысяч украинцев. Это, в частности:

работники мобильных бригад вакцинации;

медработники, врачи и средний медперсонал, которые работают с COVID-пациентами;

работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19;

работники экстренной медицинской помощи;

персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых;

военнослужащие, которые принимают участие в ООС.

"На втором, третьем и четвертом этапе мы вакцинируем людей, которые входят в группу риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья. Это все люди старше 60 лет, это люди, которые имеют сопутствующие заболевание… наши работники сферы образования", - цитирует Степанова «РБК-Украина».

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Леся Лещенко